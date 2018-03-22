Автомобиль врезался в остановку в Москве 

Автомобиль Nissan Teana врезался в остановку общественного транспорта в районе Восточное Измайлово в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Травмы получили сам водитель иномарки и пожилая женщина, стоявшая на остановке.
«На ул. 15-я Парковая в районе д. 24 легковой автомобиль Nissan Teana вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате два человека были травмированы», — сказал собеседник агентства.
По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работает полиция.