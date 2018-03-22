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Видео: на Горском дотла сгорела иномарка
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Видео: на Горском дотла сгорела иномарка 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 22 марта в Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска дотла выгорел автомобиль.
Инцидент случился около 19:30 во дворе дома № 72.
«Сгорела она очень быстро. По обе стороны от неё стояли другие машины, но прохожие помогли их оттащить. Минут через 5–7 приехали пожарные, но машина сгорела как спичка. Хозяина авто я не видел, но хозяйка кричала, просила помочь затушить», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Сергей.
29 января в Советском районе Новосибирска загорелся автомобиль — пожар произошёл на Университетском проспекте.
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