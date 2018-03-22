Табличка с указанием номера подъезда заняла свое место на одном из жилых домов Войковского

На фасаде дома 10 по 1-му Войковскому проезду появился ранее отсутствовавший указатель с номером одного из подъездов. С сообщением о проблеме ранее обратился житель района на портал «Наш город».

Официальный ответ заявителю дан в установленный срок главой управы Ларисой Осиповой.

«Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Войковский» выполнены работы по установке таблички с указанием номера подъезда №1 жилого дома. В настоящее время указатели с наименованием улицы и номером дома находятся в технически исправном состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой горожанин после прохождения регистрации. (жм)