Ещё
Пожарные ЮВАО провели день открытых дверей для школьников из района Марьино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные ЮВАО провели день открытых дверей для школьников из района Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
День открытых дверей провели сотрудники 3-го РОНПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве в здании 76-й пожарно-спасательной части для учеников кадетских классов школы №491 района Марьино.
«Ребята впервые увидели, как проводится дознание по пожарам, смогли изучить и потрогать инструменты, которые для этого применяются, ознакомились с материалами по пожарам, произошедшим за последнее время и причинами их возникновения. Кадеты ознакомились с рабочими местами сотрудников 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а затем отправились в пожарную часть», — говорится на сайте префектуры ЮВАО.
Школьники изучили оборудование, предназначенное для тушения пожаров, и смогли почувствовать себя настоящими пожарным, посидев в кабинах спецтранспорта. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Несколько станций Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки будут закрыты с 24 марта В районе Марьино полицейские пресекли попытку распространения наркотиков Ученики кадетского класса одной из школ района Марьино выполнили нормативы ГТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии122
Мэй может остаться без поддержки48
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию60
Савченко задержана359
Обязательное медстрахование предложили отменить358
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение