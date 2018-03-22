Пожарные ЮВАО провели день открытых дверей для школьников из района Марьино

«Ребята впервые увидели, как проводится дознание по пожарам, смогли изучить и потрогать инструменты, которые для этого применяются, ознакомились с материалами по пожарам, произошедшим за последнее время и причинами их возникновения. Кадеты ознакомились с рабочими местами сотрудников 3-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а затем отправились в пожарную часть», — говорится на сайте префектуры ЮВАО.

Школьники изучили оборудование, предназначенное для тушения пожаров, и смогли почувствовать себя настоящими пожарным, посидев в кабинах спецтранспорта. (то)