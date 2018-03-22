В центре Москвы из реки спасли собаку

Пес не пострадал, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Спасательная операция завершена. Животное сняли с островка и доставили на берег, пес не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, собака упала в реку в районе Рубцовской набережной. Некоторое время животное оставалось в воде, потом оно самостотельно добралось до островка посреди реки. Позднее собаку доставили на берег спасатели.

Ранее жители Ямала спасли вмерзшего в лед щенка. Чтобы вызволить животное мужчинам пришлось топором отколоть лед. Щенок не пострадал.

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