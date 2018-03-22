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На автодороге Верховье-Хомутово KIA «легла» на крышу
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На автодороге Верховье-Хомутово KIA «легла» на крышу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе в Новодеревеньковском районе Орловской области.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного ПСЧ в 10:29. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель автомобиля KIA Sorento не справился с управлением. Иномарка, вылетев в кювет, перевернулась на крышу.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На автодороге Верховье-Хомутово KIA «легла» на крышу появились сначала на РИА 57.
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