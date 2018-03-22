Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе в Новодеревеньковском районе Орловской области.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного ПСЧ в 10:29. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что водитель автомобиля KIA Sorento не справился с управлением. Иномарка, вылетев в кювет, перевернулась на крышу.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе регионального МЧС. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На автодороге Верховье-Хомутово KIA «легла» на крышу появились сначала на РИА 57.