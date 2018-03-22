В Пуровском районе столкнулись локомотив и снегоуборщик. Есть пострадавший

В Пуровском районе на участке железной дороги столкнулись маневренный локомотив и снегоуборочная машина.

По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавший — у мужчины травма ноги и грудной клетки.

МЧС Пока официальной информации о происшествии в госавтоинспекции ЯНАО нет, к ликвидации последствий аварии они не привлекались. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.