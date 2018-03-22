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В Пуровском районе столкнулись локомотив и снегоуборщик. Есть пострадавший
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В Пуровском районе столкнулись локомотив и снегоуборщик. Есть пострадавший 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Пуровском районе на участке железной дороги столкнулись маневренный локомотив и снегоуборочная машина.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавший — у мужчины травма ноги и грудной клетки.
Пока официальной информации о происшествии в госавтоинспекции и МЧС ЯНАО нет, к ликвидации последствий аварии они не привлекались. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
Из собственных источников ИА «Север-Пресс» известно, что ЧП произошло с сотрудниками ООО «Пуровский терминал». Однако на предприятии не смогли прокомментировать инцидент, сославшись на занятость руководства.
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