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Корреспондент «МВ» попробовал стать спасателем
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Корреспондент «МВ» попробовал стать спасателем 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные спасатели тренируются изо дня в день. В «лабиринт» с имитацией реального пожара вместе с ними отправился корреспондент «Вечерки».
Вокруг дым. Темно. Дышать тяжело. На мне «боевка», а за спиной — увесистые баллоны с кислородом. Вперед я пробираюсь на четвереньках. Наобум, ведь вокруг ничего не видно. Температура как в бане. Рука натыкается на решетку, но открыть ее не получается. Приходится поворачивать обратно.
Тренировка проходит внутри так называемого «Лабиринта». Само помещение с тренажером пожарные называют теплодымокамерой. По словам начальника 32 специализированной части Сергея Карасева, всего в Москве их две.
— Пожарные не знают, где вход. Из-за дыма ничего не видно, слышны крики людей. Все максимально приближено к реальности. Пройти лабиринт нужно на время, — говорит Карасев.
Обычно в теподымокамеру входит звено из трех человек, причем менее опытного бойца ставят в середину. Но так как я не пожарный, мне выделили персонального наставника, мастерапожарного Юрия Куренскова. Мы с ним медленно пробираемся вперед. Впереди труба — можно застрять.
— Смотри, как надо! — Куренсков снимает двадцатикилограммовые баллоны с воздухом и начинает толкать их впереди себя. Пытаюсь повторить за ним, но ощущение, что стоишь на месте. Охватывает паника.
Николай помогает мне вылезти. В реальности же помощи ждать не стоит.
— Чем невыносимее условия, тем легче потом будет в бою. Поэтому нужно быть сильным духом, если выбираешь профессию спасателя, — объясняет Сергей Карасев после тренировки. — Здесь остаются только самые крепкие.
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