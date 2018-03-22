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Прокуратура вступилась за суздальскую семью
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Прокуратура вступилась за суздальскую семью 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Суздале межрайонная прокуратура проверила жилищные условия молодой семьи из трёх человек, которая вынуждена ютиться в комнате площадью 17 квадратных метров без вытяжки и санузла. Поводом проверки послужила публикация на нашем информационном портале «Здесь жить нельзя, но вы ещё поживите».
Прокуратура установила, что комната, где проживает молодая семья, признана непригодной для жилья. «Помещение признано непригодным для проживания на основании заключения межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», — сообщается на сайте областной прокуратуры.
Решение было утверждено постановлением главы администрации Суздаля, а семья Козловой в составе 3-х человек признана малоимущей и нуждающейся в улучшении жилусловий.
Надзорные органы отмечают, что до настоящего времени жильё семье так и не представлено, что нарушает нормы жилищного законодательства. «В связи с этим, межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города Суздаля обеспечить семью Козловых благоустроенным жилым помещением по договору социального найма. Требования надзорного органа удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры», — сообщается на сайте областной прокуратуры.
Напомним, что после пожара в родительском доме семья переехала в маневренный фонд и ждала получения жилья. В итоге погорельцы оказались в общежитии по адресу: ул. Гоголя, 37, в помещении бывшей бельевой, в которой нет системы водоснабжения и канализации.
В 2007 году бывшее общежитие Суздальского ГТК администрация города перевела в разряд многоквартирного жилья, «подсобка» была названа квартирой, в которую и поселили погорельцев. Пока не родилась малышка, молодых всё устраивало, однако, пополнение семейства изменило ситуацию. В комнате без водопровода и канализации жить с новорождённым оказалось невозможно, и семья подала в администрацию Суздаля заявление о признании помещения непригодным для проживания. Однако вопрос переселения из этой комнатушки так и не был решён. Несколько публикаций на нашем информационном ресурсе помогли обратить внимание на проблему и, надеемся впоследствии, решить её.
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