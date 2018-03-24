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В Подмосковье началась встреча властей с жителями Волоколамска
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В Подмосковье началась встреча властей с жителями Волоколамска 

Говорит Москва 1 час назад
На территории Волоколамского района, где расположен полигон «Ядрово», введён режим ЧС из-за неприятного запаха. В минувшую среду на полигоне произошёл выброс свалочного газа, медицинская помощь потребовалась нескольким десяткам детей.
Говорит Москва: последние новости
Пожар на складе в подмосковных Мытищах локализован Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом под Псковом увеличилось до 18 Шесть квартир повреждены при взрыве газа в доме в Мурманске
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