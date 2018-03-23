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В Омске восстановили подачу холодной воды в 30 жилых домов
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В Омске восстановили подачу холодной воды в 30 жилых домов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ОмскПресс
ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Подачу холодной воды в 30 многоквартирных домов, два детских сада, гимназию и несколько административных зданий восстановили в Омске, сообщили ТАСС в аварийно-диспетчерской службе города. Водоснабжение было прервано 22 марта из-за прорыва трубопровода.
"Ремонтные работы окончены, вода подана в 4:25 [1:25 мск]", — сказал диспетчер.
Повреждение чугунного трубопровода на улице Краснопресненская микрорайона Комсомольский Поселок в Октябрьском округе обнаружили накануне в 9:30 мск. По данным мэрии, без воды осталось около тысячи человек. Ремонтные работы проводили две аварийных бригады компании «Омскводоканал», к жилым домам подвозили питьевую воду.
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