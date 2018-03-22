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Гранату нашли во дворе дома по Кантемировской улице
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Гранату нашли во дворе дома по Кантемировской улице 

Москва24 1 час назад
На Кантемировской улице обнаружили гранату, передает Telefram-канал Агентства «Москва». Нашли ее во дворе дома между машинами.
На место ЧП выехали специалисты. Подробности случившегося уточняются.
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