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Мосгосстройнадзор проверил стройку в ЮЗАО
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Мосгосстройнадзор проверил стройку в ЮЗАО 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Специалисты Мосгосстройнадзора проверили строительство многофункционального жилого комплекса на юго-западе столицы.
«Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности и содержанию стройплощадки. В результате проверки жилого дома на ул. Вавилова выявлены нарушения техники безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Подрядчикам выданы предписания со сроком устранения замечаний. Штрафы составили 220 тыс. руб. Установлен контроль за устранением нарушений», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
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