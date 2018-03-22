Мосгосстройнадзор проверил стройку в ЮЗАО 

Специалисты Мосгосстройнадзора проверили строительство многофункционального жилого комплекса на юго-западе столицы.
«Мосгосстройнадзор по поручению мэра Сергея Собянина уделяет особое внимание соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности и содержанию стройплощадки. В результате проверки жилого дома на ул. Вавилова выявлены нарушения техники безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. Подрядчикам выданы предписания со сроком устранения замечаний. Штрафы составили 220 тыс. руб. Установлен контроль за устранением нарушений», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.