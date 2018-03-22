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За 2017 год в Ховрине эвакуировали 363 брошенных автомобиля
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За 2017 год в Ховрине эвакуировали 363 брошенных автомобиля 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В прошлом году в управу, «Жилищник» и другие органы исполнительной власти Ховрина поступило 1246 сообщений о транспорте с признаками брошенного и разукомплектованного, из них — 363 транспортных средства эвакуировали на стоянку временного хранения, остальные 883 — либо после осмотра комиссии не были признаны БРТ, либо владельцы привели их в надлежащее состояние. Об этом на встрече с жителями 21 марта сообщил замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.
— Для сравнения, с 1 января по 20 марта 2018 года поступило только 27 сообщений о транспорте с признаками брошенного и разукомплектованного, при этом только три из автомобилей были эвакуированы, — отметил Андрей Ветохин.
Напомним, встречи с жителями проходят в третью среду каждого месяца в здании управы Ховрина по адресу: ул. Флотская, д. 1. (то)
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