За 2017 год в Ховрине эвакуировали 363 брошенных автомобиля

В прошлом году в управу, «Жилищник» и другие органы исполнительной власти Ховрина поступило 1246 сообщений о транспорте с признаками брошенного и разукомплектованного, из них — 363 транспортных средства эвакуировали на стоянку временного хранения, остальные 883 — либо после осмотра комиссии не были признаны БРТ, либо владельцы привели их в надлежащее состояние. Об этом на встрече с жителями 21 марта сообщил замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Андрей Ветохин.

— Для сравнения, с 1 января по 20 марта 2018 года поступило только 27 сообщений о транспорте с признаками брошенного и разукомплектованного, при этом только три из автомобилей были эвакуированы, — отметил Андрей Ветохин.

Напомним, встречи с жителями проходят в третью среду каждого месяца в здании управы Ховрина по адресу: ул. Флотская, д. 1. (то)