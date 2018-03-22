В Волгограде пожарные проведут флешмоб

Сотрудники МЧС устроят флешмоб «Хоровод безопасности» 24 марта возле фонтана «Исскуство» в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, горожан ждут конкурсы, танцы, выставка современных образцов пожарной и водно-спасательной техники, а также ретро-образцов, выступление беспилотной авиационной группы, состязания по пожарному кроссфиту. Волгоградцев также будут угощать чаем и полевой кашей. Все желающие могут посетить мероприятие в 11:00.

Добавим, что 2018 год — год культуры безопасности.