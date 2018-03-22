Ещё
В Волгограде пожарные проведут флешмоб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде пожарные проведут флешмоб 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники МЧС устроят флешмоб «Хоровод безопасности» 24 марта возле фонтана «Исскуство» в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, горожан ждут конкурсы, танцы, выставка современных образцов пожарной и водно-спасательной техники, а также ретро-образцов, выступление беспилотной авиационной группы, состязания по пожарному кроссфиту. Волгоградцев также будут угощать чаем и полевой кашей. Все желающие могут посетить мероприятие в 11:00.
Добавим, что 2018 год — год культуры безопасности.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде проведут капремонт Дома Павлова в 2018 году Жительница Волгограда нашла в колбасе кусочки металла Сотрудники МЧС спасали водителей в Волгограде с помощью гусеничного тягача
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого161
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей105
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение