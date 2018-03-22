ДК «Древо»: при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей

«Задеты балконы трех этажей строящегося рядом дома, — отметил Евгений Чудаев. — Серьезных повреждений и пострадавших нет».

Отмечается, что сейчас работа на стройплощадке идет в обычном режиме.