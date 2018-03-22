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ДК «Древо»: при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей
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ДК «Древо»: при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей
Волга Ньюс
1 час назад
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«Задеты балконы трех этажей строящегося рядом дома, — отметил Евгений Чудаев. — Серьезных повреждений и пострадавших нет».
Отмечается, что сейчас работа на стройплощадке идет в обычном режиме.
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