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ДК «Древо»: при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей
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ДК «Древо»: при обрушении башенного крана задеты балконы трех этажей 

Волга Ньюс 1 час назад
«Задеты балконы трех этажей строящегося рядом дома, — отметил Евгений Чудаев. — Серьезных повреждений и пострадавших нет».
Отмечается, что сейчас работа на стройплощадке идет в обычном режиме.
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