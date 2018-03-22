В Сергиево‑Посадском районе откроют еще одно пожарное депо

Новое пожарное депо откроется в Сергиево-Посадском районе Подмосковья , в зоне его ответственности проживают свыше 3,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Еще одно пожарное депо появится в Сергиево-Посадском районе. Отдельный пост пожарной части №266 в поселке Мостовик и его 13 сотрудников обеспечат безопасность более 3,5 тысяч человек сельского поселения Васильевское, в составе которого 26 населенных пунктов. В зоне ответственности пожарной части 186,66 квадратного километра территории», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

По его словам, Минмособлимущество приняло земельный участок и здание пожарного депо в областную собственность для размещения в нем территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Одноэтажное здание пожарного депо площадью 242,5 квадратных метра на земельном участке в 1 тысячу квадратных метров построено в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» из быстровозводимых модульных конструкций и уже готово к работе по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ», — добавил министр.

В пожарном депо в Мостовике размещаются рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, приема пищи, душ, туалет, служебные помещения, раздевалки, просторный гараж для автомобилей. Все помещения оборудованы необходимой техникой. Предусмотрен спортивный комплекс для тренировки пожарных.

В составе сельского поселения Васильевское — 26 населенных пунктов трех упраздненных административно-территориальных единиц — Васильевского, Марьинского и Митинского сельских округов и административный центр поселения — поселок Мостовик.