На улице Коммунистической автобус влетел в забор департамента городского хозяйства

Утром в четверг, 22 марта, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус въехал в забор на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической. За ним располагается департамент городского хозяйства и экологии.

— Автобус ехал по улице Коммунистической и, видимо, водитель не справился с управлением. Въехал прямо в угол забора. Лобовое стекло вдребезги, — рассказали очевидцы.

По предварительным данным, автобус не перевозил пассажиров в момент ДТП. Информации о пострадавших пока нет.