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На улице Коммунистической автобус влетел в забор департамента городского хозяйства
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На улице Коммунистической автобус влетел в забор департамента городского хозяйства 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Утром в четверг, 22 марта, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус въехал в забор на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической. За ним располагается департамент городского хозяйства и экологии.
— Автобус ехал по улице Коммунистической и, видимо, водитель не справился с управлением. Въехал прямо в угол забора. Лобовое стекло вдребезги, — рассказали очевидцы.
По предварительным данным, автобус не перевозил пассажиров в момент ДТП. Информации о пострадавших пока нет.
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