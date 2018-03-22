В Волгограде проведут капремонт Дома Павлова в 2018 году

Подрядчики капитально отремонтируют Дом Павлова и еще семь зданий до конца мая 2018 года в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, рабочие заменят кровли, фасады и инженерные сети в многоэтажках, расположенных по следующим адресам: поселок Аэропорт,11; улица Мира,26; проспект Ленина,32;36, 93,141; улица Клинская,32 и улица Советская, 39.

Добавим, что семь домов, кроме многоэтажки №11 в поселке Аэропорт, — объекты культурного наследия регионального значения.