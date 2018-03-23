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Пострадавшим на пожаре в Соколе окажут материальную помощь
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Пострадавшим на пожаре в Соколе окажут материальную помощь 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Медиа-центр
Единовременная выплата до 25 тысяч рублей полагается сокольчанам, жилье которых сгорело накануне. В деревянном 12-квартирном доме на Молодежной, 17, прописаны 26 человек, 7 из них — дети. Сейчас 12 семей, которые в результате пожара остались без жилья, переехали в маневренный фонд.
Накануне утром загорелся многоквартирный деревянный дом. Ликвидировали огонь в течение двух часов около 30 человек личного состава. Отстоять здание не удалось, площадь пожара составила 500 кв. м.
На пожаре спасли одного человека, семерых эвакуировали, обнаружено тело 63-летнего мужчины. Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают личность погибшего. Точные причины пожара выясняют специалисты.
Помогут с размещением пострадавшим по телефону горячей линии: 8— (817-33)-2-38-54 в городской администрации. Также проконсультируют по обращению в социальные органы для получения компенсации. Варианты материальной компенсации пострадавшего имущества власти города и района рассмотрят в ближайшее время, сообщает пресс-служба Правительства.
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