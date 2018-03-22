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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Некрасовка
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Некрасовка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Некрасовке на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Некрасовке в ЮВАО», — говорится в сообщении.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в трехэтажном здании будет находиться бассейн, спортивные залы и комнаты отдыха.
«Общая площадь здания составит более 6 тыс. кв. м. Бассейн будет располагаться на первом этаже здания. Там же будет открыт фито-бар. На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала. Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что проектировщиком выступает Архитектурное бюро «Ард+», заказчиком — ООО «Браво-М».
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