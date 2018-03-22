Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Некрасовка

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Некрасовке на юго-востоке Москвы , сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Некрасовке в ЮВАО», — говорится в сообщении.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в трехэтажном здании будет находиться бассейн, спортивные залы и комнаты отдыха.

«Общая площадь здания составит более 6 тыс. кв. м. Бассейн будет располагаться на первом этаже здания. Там же будет открыт фито-бар. На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала. Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что проектировщиком выступает Архитектурное бюро «Ард+», заказчиком — ООО «Браво-М».