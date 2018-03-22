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Улицы Улан-Удэ уходят под воду. В Республике Бурятии могут ввести режим ЧС
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Улицы Улан-Удэ уходят под воду. В Республике Бурятии могут ввести режим ЧС 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Объявим ЧС, в рамках ЧС за счет средств фонда на ликвидацию последствий привлечем технику дорожных строителей, МЧС, военных и пр. По-хорошему вообще-то надо работать в плановом режиме, а не ЧС», — сообщил накануне на своей странице в «Фейсбук» заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Кроме того известно, что в рамках принятых мер будут выделены дополнительные средства из фонда на ликвидацию последствий аварий. В частности к работе будут привлечены военные, МЧС и дорожная техника. Подобная мера связана с неспособностью городских властей справится с подтоплениями из-за талых вод.
В четверг, 22 марта, в Улан-Удэ состоялось экстренное заседание республиканского штаба в связи с паводковой ситуацией в регионе. Для ликвидации последствий таяния снега привлечены техника Водоканала, МЧС и военных.
Фото: Wikimedia Commons, Steven Vance.
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