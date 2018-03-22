Улицы Улан-Удэ уходят под воду. В Республике Бурятии могут ввести режим ЧС

Алексей Цыденов. «Объявим ЧС, в рамках ЧС за счет средств фонда на ликвидацию последствий привлечем технику дорожных строителей, МЧС , военных и пр. По-хорошему вообще-то надо работать в плановом режиме, а не ЧС», — сообщил накануне на своей странице в «Фейсбук» заявил глава Бурятии

Кроме того известно, что в рамках принятых мер будут выделены дополнительные средства из фонда на ликвидацию последствий аварий. В частности к работе будут привлечены военные, МЧС и дорожная техника. Подобная мера связана с неспособностью городских властей справится с подтоплениями из-за талых вод.

В четверг, 22 марта, в Улан-Удэ состоялось экстренное заседание республиканского штаба в связи с паводковой ситуацией в регионе. Для ликвидации последствий таяния снега привлечены техника Водоканала, МЧС и военных.

Фото: Wikimedia Commons, Steven Vance.