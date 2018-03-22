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«Из окна видно зарево»: в деревне под Котласом ночью подожгли два дома
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«Из окна видно зарево»: в деревне под Котласом ночью подожгли два дома 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Пожар в двух домах в деревне Антоново — в нескольких километрах от Котласа — заметила местная жительница около трех часов ночи. Её звонок пожарным помог спасти один из загоревшихся домов, рассказали в региональном МЧС.
— Из моего окна видно зарево, примерно в одном километре, очень похоже на пожар, — сообщила звонившая.
Проверять информацию и действовать на место выехали два пожарных расчёта.
— Когда мы приехали, то пожаром было охвачено два дома коттеджного типа, расположенных примерно в десяти метрах один от другого на одном участке, — рассказал старший дежурной смены службы пожаротушения в Котласе Руслан Слядников. — Оба дома — двухэтажные, один нежилой — находился на завершающем этапе строительных работ. Горели оба, причём было понятно, что это — два независимых очага пожара. У большого строящегося дома в тот момент уже обрушилась горящая кровля, спасти его было уже невозможно.
На подмогу пожарным из смены Слядникова выехали еще два подразделения, ведь в опасности уже были и дома соседей.
— Антоново — безводный район, поэтому был организован подвоз воды, и все усилия были направлены на отстаивание малого дома на участке и двух домов соседей, — рассказал Руслан Слядников. — Это удалось сделать. У малого дома, который использовался в качестве жилого, обуглились стены снаружи, оплавился сайдинг, изнутри пострадала гардеробная. Но остальные жилые помещения огнём не затронуты. Он вполне восстановим, и внутренняя обстановка не пострадала. В доме можно жить.
В ту ночь в доме никто не ночевал, жертв и пострадавших нет. Хозяйке о пожаре сообщили соседи. По их же сведениям, причиной того, что оба дома вспыхнули в одну ночь, мог стать поджог. Расследование по делу и уточнение обстоятельств ведутся.
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