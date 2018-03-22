Город из камня и дерева. О чем расскажут стены зданий старого Красноярска?

Красноярск летом отметит 390-летие. За это время накоплена богатая история: казаки, заложившие острог у Красного Яра, затем — столица Енисейской губернии, теперь — центр огромного региона. В историческом центре города до сих пор есть постройки, которым больше века. У каждого здания своя судьба, порой причудливая. Историю нескольких зданий рассказывает корреспондент «АиФ-Красноярск»

Литературный лицей

Один из самых красивых деревянных домов Красноярска — дом Фримы Цукерман, в котором сейчас располагается Литературный музей. История его так же занимательна, как и облик.

В 1874 году из Одессы в сибирскую глушь выслали купца Элию Цукермана с семьёй. Предприимчивый мещанин не пал духом, построил кирпичный завод, а через 20 лет — красивый деревянный дом для любимой жены Фримы. Здание построено в стиле деревянного модерна с готическими мотивами. Для того времени оно было настолько выдающимся, что через некоторое время в нём поселился губернатор Енисейской губернии Л. К. Теляковский. В 1911-1913 годах дом реконструировал известный архитектор В. А. Соколовский, значительно изменив его облик. С этого момента он обретает привычный для красноярцев вид и становится жемчужиной деревянной архитектуры города.

В 1913 году дом (вместе со всей усадьбой, которая не сохранилась) оценили в 33 825 рублей. Для сравнения: стоимость городского парка составляла 12 тыс. рублей. После революции Цукерманы уехали в США , здание было национализировано. Сначала в нём поселилась одна из первых коммун, потом там устроили общежитие лётчиков. До 80-х годов здесь располагались жилые квартиры. Реставрация после такого варварского использования заняла 10 лет. В 1997 году в доме Цукерманов открылся Литературный музей имени В. П. Астафьева. Он посвящён исключительно сибирским писателям и литературе о Сибири.

Здание построено в 1894 году. Литературный музей с 1997 года

Фото: Издание «Енисейская губерния, Красноярский край ». История в фотографиях /; АиФ / Ирина Якунина

Современный адрес здания: ул. Ленина, 66.

Часовня Параскевы Пятницы

Часовня — самая высокая точка Красноярска, символ города и одна из главных его достопримечательностей. Она расположена на вершине Караульной горы, где в древности находилось языческое капище татар-качинцев.

Изначально на горе построили деревянную сторожевую вышку для казачьего дозора: нужно было зорко следить за передвижениями кыргызов, северных монголов и калмыков-джунгаров, которые могли напасть в любую минуту. В начале 18-го века на этом месте воздвигли крест, на котором высекли памятные даты основания города и осад с 1628 по 1705 г. По легенде, в этот день в Каче нашли икону святой великомученицы Параскевы Пятницы. Есть и другая версия: часовню назвали в честь девушки — казачки Параскевы. Она собирала ягоды на горе и увидела вооружённых кочевников. Подняв шум, отважная девушка приняла мученическую смерть.

В 1865 году на месте обветшалой часовни архитекторы Я. И. Алфеев и Я. М. Набалов выстроили каменную, сохранившуюся до сих пор.

Часовня стала излюбленным местом жителей и гостей города, так как оттуда отлично виден весь город и его окрестности. Здесь вели наблюдение полного солнечного затмения 7 августа 1887 г. От красноярской почтово-телеграфной конторы провели линию для связи со всеми наблюдательными станциями России . В день затмения на горе сидели все жители города, наблюдая редкое астрономическое явление. Среди них был художник В. И. Суриков, а в составе астрофизической экспедиции из Петербурга — будущий изобретатель радио А. Попов.

В 30-е годы в Красноярске уничтожались храмы, но часовня устояла, хотя молебны возле неё были запрещены, а с купола снесли крест. В 1973-1975 годах проведена реставрация часовни по проекту архитектора А. С. Бруснянина, но до 90-х годов она была заброшена. Богослужения в часовне возобновились в 1994 году. В 1996 году стены были расписаны фресками, установлен новый позолоченный купол и Святой Крест, проведено отопление. Позднее маковку заменили на большую.

Высота строения — 15 м, диаметр — 7 м. Восьмигранную остроконечную форму украшают три дверных и четыре оконных проёма. Издали часовня Параскевы Пятницы выглядит весьма гармонично, в ней угадываются древнерусские мотивы. Красноярская часовня изображена на купюре достоинством 10 рублей.

Современный адрес: ул. Степана Разина, 51.

Благородное собрание

Здание Благородного собрания было построено в 1858 году по проекту ссыльного декабриста Гаврилы Батенькова. А идея принадлежала также декабристу Василию Давыдову . Изначально дом предназначался для нужд Благородного собрания, там предусматривались помещения для танцев, бильярда и карточных игр. Было в городе и Мещанское собрание. В 1975 году оба общества слились в одно, и собрание стало называться Общественным.

После революции в этом здании располагалось большевистское издательство «Приступ» и исполком красноярского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С марта 1917 г. по июнь 1918 г. здесь находился партийный клуб III Интернационала, созданный при Красноярской организации РСДРП (б).

Здание находится в историческом центре Красноярска. Это одноэтажный деревянный дом на высоком кирпичном цоколе в стиле классицизма. Три высоких центральных окна и колонны по бокам создают узнаваемый облик.

Здание построено в 1858 году.

Фото: Издание «Енисейская губерния, Красноярский край». История в фотографиях; АиФ / Татьяна Руденко

Современный адрес: пр. Мира, 67.

Пожарное депо

Здание пожарного депо возведено до 1894 года на улице Благовещенской (точная дата неизвестна). Необходимость его была продиктована опустошительными пожарами 1735 г. и 1773 г. и самым ужасным — 1881 г., когда за одну ночь выгорело 15 кварталов. Тогда деревянный Красноярск был практически уничтожен.

К 1909 году помещение обветшало и перестало соответствовать требованиям пожарного дела того времени, «чтобы экипаж: лошадь и служитель находились в одном здании, что значительно ускоряет выезд обоза». Было принято решение о строительстве нового депо. В марте 1909 года комиссия приняла проект, составленный городским архитектором С. Г. Дриженко, и в 1910 году здание было построено. Верхний этаж предназначался для размещения брандмейстера и служителей.

Здание пожарного депо пережило несколько перестроек.

Фото: Издание «Енисейская губерния, Красноярский край». История в фотографиях; АиФ / Татьяна Руденко

Уже в начале 20-го века пожарное депо освещалось электричеством. Сегодня здесь размещена Пожарная часть № 1 Центрального района Красноярска. Это действующая и самая старая пожарная часть города.

Современный адрес: ул. Ленина, 59.