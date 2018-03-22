17-летний юноша погиб, упав с высоты многоэтажного дома в Петербурге 

Несовершеннолетнего молодого человека обнаружили под окнами многоэтажного дома на проспекте Луначарского в Петербурге. По предварительным данным, юноша сам выпрыгнул с балкона.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, бездыханное тело юноши 2000 года рождения было обнаружено местными жителями ранним утром 22 марта под окнами дома. После осмотра тела стало ясно, что он скончался после падения с высоты. В ГУ МВД по городу сообщили, что устанавливают все обстоятельства случившегося, но криминальную версию смерти юноши не рассматривают.
На месте происшествия работают полиция и следком Петербурга.