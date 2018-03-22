Ещё
В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате вооруженного нападения на заведение в Мексике, где проводились петушиные бои, сообщает портал SDP Noticias.
Инцидент произошел поздно вечером в среду в муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон, входящем в состав штата Гуанахуато. Группа неизвестных ворвалась в заведение под названием Palenque Bar California и открыла огонь по находившимся в помещении людям.
Как сообщает газета Universal, проживающие поблизости люди вызвали экстренные службы, как только услышали выстрелы и крики.
По данным издания, в больницы были доставлены 16 раненых, остальным пострадавшим не понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что одним из погибших, по предварительным данным, является отец мэра города Сан-Франсиско-дель-Ринкон.
РИА Новости: последние новости
МЧС не нашло превышений ПДК вредных веществ в Волоколамске При пожаре в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах158
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»140
Офицеры МВД подрались на совещании89
С IKEA можно попрощаться9
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»192
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:53
«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
Политика В мире
02:55
Кремль следит за развитием ситуации в Волоколамске
Политика Происшествия
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение