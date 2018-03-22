В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате вооруженного нападения на заведение в Мексике , где проводились петушиные бои, сообщает портал SDP Noticias. Инцидент произошел поздно вечером в среду в муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон, входящем в состав штата Гуанахуато . Группа неизвестных ворвалась в заведение под названием Palenque Bar California и открыла огонь по находившимся в помещении людям. Как сообщает газета Universal, проживающие поблизости люди вызвали экстренные службы, как только услышали выстрелы и крики. По данным издания, в больницы были доставлены 16 раненых, остальным пострадавшим не понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что одним из погибших, по предварительным данным, является отец мэра города Сан-Франсиско-дель-Ринкон