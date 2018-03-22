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Нижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на время
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Нижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на время 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото 52.mchs.gov.ruНижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на времяВ Нижнем Новгороде прошли соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Нижегородской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2018 году». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
В соревнованиях приняли участие 17 команд из подразделений федеральной противопожарной службы и отрядов государственной противопожарной службы Нижегородской области. В состав каждой команды вошли 4 человека: 3 пожарных и 1 водитель. Всего свое профессиональное мастерство продемонстрировали около 90 человек.
Спасателям смоделировали ситуацию, при которой они должны были оказать помощь пострадавшим в ДТП. Результаты оценивались по наименьшему времени, затраченному командой.
Победу одержала команда 152-ПЧ 4-го ОГПС, второе место заняла команда 130-ПЧ 21-го ОГПС, а замкнула тройку лидеров команда 56-ПСЧ 8-го ОФПС.
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