Нижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на время

фото 52.mchs.gov.ruНижегородские спасатели ликвидировали последствия ДТП на времяВ Нижнем Новгороде прошли соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Нижегородской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2018 году». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В соревнованиях приняли участие 17 команд из подразделений федеральной противопожарной службы и отрядов государственной противопожарной службы Нижегородской области. В состав каждой команды вошли 4 человека: 3 пожарных и 1 водитель. Всего свое профессиональное мастерство продемонстрировали около 90 человек.

Спасателям смоделировали ситуацию, при которой они должны были оказать помощь пострадавшим в ДТП. Результаты оценивались по наименьшему времени, затраченному командой.

Победу одержала команда 152-ПЧ 4-го ОГПС, второе место заняла команда 130-ПЧ 21-го ОГПС, а замкнула тройку лидеров команда 56-ПСЧ 8-го ОФПС.