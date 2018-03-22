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На таганрогской автозаправке взорвался бензовоз
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На таганрогской автозаправке взорвался бензовоз 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
В Таганроге произошло ЧП на местной АЗС. Сегодня в 09:20 на Мариупольском шоссе, 71б вспыхнул топливозаправщик. По словам местных жителей, звук от взрыва было слышно далеко от места происшествия.
— На место прибыли 4 спецмашины и 16 спасателей. Пламя полыхало на площади 10 кв.м, но было в считаные минуты локализовано. Пострадавших в результате происшествия нет, — сообщили в региональном МЧС. — Что послужило причиной пожара, сказать сложно. На месте сейчас работают эксперты, которым и предстоит во всем разобраться.
Корреспондент 161.ru обратился за комментарием к владельцам АЗС компании «Лавр». В организации сообщили, что руководства нет на месте, от дальнейшего разговора отказались.
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