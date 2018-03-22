Ещё
В Кунгуре спасатели эвакуировали из застрявшего лифта отца и сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кунгуре спасатели эвакуировали из застрявшего лифта отца и сына 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Мужчину и мальчика эвакуировали спасатели из застрявшего лифта.
Как рассказали в кунгурской службе спасения, вечером на пульт оперативного дежурного поступил звонок от мужчины. Он рассказал, что вместе с ребёнком находится в застрявшем лифте. Сотрудники компании, обслуживающей лифты, своими силами открыть кабину не смогли. На место выехали спасатели. Совместно с сотрудниками предприятия они открыли сломавшуюся кабину и эвакуировали из неё людей: 35-летнего мужчину и семилетнего мальчика. Медицинская помощь им не понадобилась, папу и его сына сразу отпустили домой.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми в столкновении двух автобусов пострадала женщина Пермяки сняли на видео пожар в военкомате Индустриального района В ДТП под Суксуном погибла женщина, пострадали ребёнок и двое взрослых
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом190
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»48
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»77
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение