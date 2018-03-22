В Кунгуре спасатели эвакуировали из застрявшего лифта отца и сына

Мужчину и мальчика эвакуировали спасатели из застрявшего лифта.

Как рассказали в кунгурской службе спасения, вечером на пульт оперативного дежурного поступил звонок от мужчины. Он рассказал, что вместе с ребёнком находится в застрявшем лифте. Сотрудники компании, обслуживающей лифты, своими силами открыть кабину не смогли. На место выехали спасатели. Совместно с сотрудниками предприятия они открыли сломавшуюся кабину и эвакуировали из неё людей: 35-летнего мужчину и семилетнего мальчика. Медицинская помощь им не понадобилась, папу и его сына сразу отпустили домой.