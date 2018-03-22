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Профилактические осмотры зданий Юго-Восточного округа провели сотрудники МЧС
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Профилактические осмотры зданий Юго-Восточного округа провели сотрудники МЧС 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Массовый осмотр чердаков и подвальных помещений жилых домов нашего округа провели сотрудники Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве с целью предупреждения пожаров.
Проверены также были выселенные и частично отселенные здания. Одной из основных задач мероприятия стало выявление помещений со свободным доступом посторонних лиц, что не отвечает правилам пожарной безопасности. Об этом сотрудники МЧС поговорили и с руководителями управляющих компаний, в чьем ведении находятся данные объекты.
— Снижение количества пожаров, а также числа погибших и травмированных на них — одна из основных задач органов государственного пожарного надзора, — дал комментарии инспектор Роман Щеглов.
Инспектор также напомнил о важности соблюдения мер безопасности в быту. В частности, установку газового оборудования следует доверять только проверенным организациям, нужно следить за нагрузкой на электросети и т. д. Также сотрудники МЧС раздали жильцам специальные памятки.
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