Профилактические осмотры зданий Юго-Восточного округа провели сотрудники МЧС

Проверены также были выселенные и частично отселенные здания. Одной из основных задач мероприятия стало выявление помещений со свободным доступом посторонних лиц, что не отвечает правилам пожарной безопасности. Об этом сотрудники МЧС поговорили и с руководителями управляющих компаний, в чьем ведении находятся данные объекты.

— Снижение количества пожаров, а также числа погибших и травмированных на них — одна из основных задач органов государственного пожарного надзора, — дал комментарии инспектор Роман Щеглов.

Инспектор также напомнил о важности соблюдения мер безопасности в быту. В частности, установку газового оборудования следует доверять только проверенным организациям, нужно следить за нагрузкой на электросети и т. д. Также сотрудники МЧС раздали жильцам специальные памятки.