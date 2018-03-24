Лоб в лоб: на трассе М-2 «Крым» два авто смяло «в гармошку»

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 23 марта, в Орловской области

Сообщение об аварии на 377 километре автодороги в Орловской районе поступило в дежурную часть ЦУКС в 12:07. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на трассе лаб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и «Ауди».

Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Автомобили получили сильные механические повреждения. Подробности ДТП не уточняются.