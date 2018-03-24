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Лоб в лоб: на трассе М-2 «Крым» два авто смяло «в гармошку»
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Лоб в лоб: на трассе М-2 «Крым» два авто смяло «в гармошку» 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 23 марта, в Орловской области.
Сообщение об аварии на 377 километре автодороги в Орловской районе поступило в дежурную часть ЦУКС в 12:07. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на трассе лаб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и «Ауди».
Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Автомобили получили сильные механические повреждения. Подробности ДТП не уточняются.
Сообщение Лоб в лоб: на трассе М-2 «Крым» два авто смяло «в гармошку» появились сначала на РИА 57.
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