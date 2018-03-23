Следователи начали проверку после гибели девушки при пожаре в Удмуртии

Трагедия произошла в деревне Люкшудья Завьяловского района в среду, 21 марта. 45-летний сожитель девушки пытался ее спасти, однако получил серьезные ожоги и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Отметим, что погибшая страдала нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигалась с костылями).

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки при использовании электрообогревателя помещения.

«В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и родственники погибшей, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза», — говорится в сообщении.