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В Волжском районе ночью сгорел автомобиль
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В Волжском районе ночью сгорел автомобиль 

ТРК Губерния 1 час назад
Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на четверг, 22 марта. Спустя считаные минуты к месту вызова, расположенному в поселке Смышляевка Волжского района, прибыл пожарный расчет. Разведка показала, что в районе перекрестка улиц Чапаева и Первомайской открытым пламенем горит легковой автомобиль. В 5:47 пожар был локализован, в 5:49 полностью ликвидирован. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, для тушения были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица техники. Причины пожара и ущерб от него выясняются.
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