Ещё
В поселке Ис продается здание конторы лесничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поселке Ис продается здание конторы лесничества 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже объект недвижимости — нежилое здание конторы лесничества, расположенный по адресу: Свердловская область, г.о. Нижнетуринский, п. Ис, ул. Артема, д. 214.
Общая характеристика объекта:
Нежилое здание. Тип здания — контора лесничества, количество этажей — 1 (год постройки — 1971). Отдельный вход. Электричество, канализация отсутствуют, отопление печное.
Общая характеристика здания предлагаемого к продаже:
Нежилое здание конторы лесничества (литера Б, б, б1, б2): общая площадь 107,1 кв.м. Стоимость здания — 293 000 рублей.
Условия передачи здания:
Объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого здания конторы лесничества; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 7 922 037 87 97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
АиФ Урал: последние новости
На Среднем Урале мужчина спас из горящего дома женщину-инвалида В Екатеринбурге запретят парковку на улицах в районе ЦПКиО В управлении госохраны подписали приговор недостроенной телебашне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»173
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом190
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»52
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»78
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение