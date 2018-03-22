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В ДТП в Лянторе пострадала женщина
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В ДТП в Лянторе пострадала женщина 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта в 22:30 в Лянторе Сургутского района на нерегулируемом перекрёстке улиц Северная — Буровиков произошло ДТП.
Водитель на автомобиле «Chevrolet Cruze» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Toyota Corolla». Произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала женщина — пассажирка автомобиля «Toyota Corolla».
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, всего за минувшие сутки на территории округа зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы.
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