В ДТП в Лянторе пострадала женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта в 22:30 в Лянторе Сургутского района на нерегулируемом перекрёстке улиц Северная — Буровиков произошло ДТП.

Водитель на автомобиле «Chevrolet Cruze» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Toyota Corolla». Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала женщина — пассажирка автомобиля «Toyota Corolla».