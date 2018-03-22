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Осторожно, сход снега! В Мужах двое детей пострадали при сходе снега с крыши
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Осторожно, сход снега! В Мужах двое детей пострадали при сходе снега с крыши 

ИА Север-Пресс 32 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Мужи Шурышкарского района при сходе пласта снега с крыши пострадали двое несовершеннолетних.
Детей с различными травмами доставили в больницу. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, инцидент произошел вчера, 21 марта. На детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда дети вышли из здания и находились на крыльце школы. Пострадавших доставили в районную больницу с сотрясением головного мозга и ссадинами.
Сейчас следователи проводят незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает граждан, что при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их падения. Берегите себя и своих близких.
Напомним, это не первый случай, связанный со сходом снега с крыш, в котором пострадали дети. Так, 19 марта в городе Тарко-Сале группа детей играла во дворе жилого дома по улице Осенней. Дети делали подкоп в сугробе, образовавшемся на газоне с северной стороны дома. В один момент на ученицу четвертого класса обрушилась масса спрессованного снега. Дети пытались помочь девочке сами, потом начали искать помощи взрослых. Однако место там безлюдное, и когда девочку извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни. Пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО возбудил уголовное дело по факту гибели девочки.
ИА Север-Пресс: последние новости
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