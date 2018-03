Китайцы изобрели предупреждающие о пожаре обои

Химики из Шанхайского института керамики создали огнеупорные обои на основе графена. В такую бумагу встроены датчики, которые предупредят о начавшемся возгорании, сообщил сайт ACS Nano.

Состав «умных» обоев позволяет им реагировать на повышение температуры до 130 градусов по Цельсию. В этом случае они издают звуковой сигнал, который длится в течение пяти минут.

#ACSEditorsChoice: Fire alarm wallpaper from @acsnano, computational screening of hydration reactions from @ChemMater, and more! Enjoy some plane reads as you head to #ACSNOLA, fully open acess: https://t.co/OOTStobVhn pic.twitter.com/GeGqDuS06Q

В структуру бумаги входят нанонити гидроксиапатита длиной в десять микрометров и толщиной около десяти нанометров. Это наделяет ее достаточной чувствительностью и устойчивостью к огню. Таким образом, в будущем материал можно будет использовать для повышения пожарной безопасности жилых помещений.

В статье авторов противопожарных обоев не уточняется, умеют ли они отправлять сигнал службам спасения. В любом случае, чтобы потушить пламя сотрудникам экстренных служб может пригодиться «умная» куртка CHASE LifeTech FR, созданная компанией Nokia. В рукавах и вороте изделия находятся датчики, которые отслеживают частоту пульса, температуру тела, местоположение человека и его двигательную активность.