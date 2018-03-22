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Китайцы изобрели предупреждающие о пожаре обои
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Китайцы изобрели предупреждающие о пожаре обои 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Химики из Шанхайского института керамики создали огнеупорные обои на основе графена. В такую бумагу встроены датчики, которые предупредят о начавшемся возгорании, сообщил сайт ACS Nano.
Состав «умных» обоев позволяет им реагировать на повышение температуры до 130 градусов по Цельсию. В этом случае они издают звуковой сигнал, который длится в течение пяти минут.
#ACSEditorsChoice: Fire alarm wallpaper from @acsnano, computational screening of hydration reactions from @ChemMater, and more! Enjoy some plane reads as you head to #ACSNOLA, fully open acess: https://t.co/OOTStobVhn pic.twitter.com/GeGqDuS06Q
— ACS Publications (@ACSPublications) 16 марта 2018 г.
В структуру бумаги входят нанонити гидроксиапатита длиной в десять микрометров и толщиной около десяти нанометров. Это наделяет ее достаточной чувствительностью и устойчивостью к огню. Таким образом, в будущем материал можно будет использовать для повышения пожарной безопасности жилых помещений.
В статье авторов противопожарных обоев не уточняется, умеют ли они отправлять сигнал службам спасения. В любом случае, чтобы потушить пламя сотрудникам экстренных служб может пригодиться «умная» куртка CHASE LifeTech FR, созданная компанией Nokia. В рукавах и вороте изделия находятся датчики, которые отслеживают частоту пульса, температуру тела, местоположение человека и его двигательную активность.
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