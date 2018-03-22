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На Ямале рухнувший с крыши снег травмировал двоих детей
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На Ямале рухнувший с крыши снег травмировал двоих детей 

ЕАН 5 часов назад
В Шурышкарском районе ЯНАО проводится доследственная проверка по факту травмирования двоих несовершеннолетних при сходе снега с крыши здания музыкальной школы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Следствием предварительно установлено, что в селе Мужи 21 марта 2018 года скорая привезла двух подростков, 2007 года рождения, с травмами в виде ссадин и сотрясения головного мозга. Выяснилось, что на детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда дети вышли из здания и находились на крыльце школы.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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