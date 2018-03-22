ЦОДД: Перекрытие движения на участке ул. Трубная сохраняется из-за работ на месте обрушения здания

Перекрытие на участке ул. Трубная сохраняется из-за работы коммунальной службы на месте обрушения здания, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«В связи с обрушением здания на ул. Трубная до сих пор перекрыто движение. На месте работает коммунальная служба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобилистам рекомендуется объезжать зону инцидента через Цветной бульвар, через Ананьевский пер. и далее по прилегающим улицам и переулкам.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на Главное управление МЧС по столице об обрушении фасада и кровли в трехэтажном административном здании на ул. Трубная. Здание находится на реконструкции. Общая площадь обрушения составила около 80 кв. м.

В пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу сообщили агентству, что завершены работы на месте частичного обрушения кровли и фасада выселенного здания в центре столицы. Пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование здания и поиск возможных пострадавших с привлечением кинологической службы. Пострадавших не обнаружено.