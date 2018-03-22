В Красноармейском районе Приморья загорелась одна из квартир многоэтажного дома 

В поселке городского типа Восток на улице Молодежной 21 марта произошел пожар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном панельном доме на улице Молодежной на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 18.59. Через три минуты на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.
Подъезд дома был сильно задымлен, а после разведки выяснилось, что в жилом помещении горит деревянная кровать. Из задымленных квартир пожарные вывели на свежий воздух мужчину и юношу, кроме того, 10 человек эвакуировали. Сообщается, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. С огнем справились два человека личного состава и одна единица техники.