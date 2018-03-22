Ещё
В Красноармейском районе Приморья загорелась одна из квартир многоэтажного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноармейском районе Приморья загорелась одна из квартир многоэтажного дома 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В поселке городского типа Восток на улице Молодежной 21 марта произошел пожар, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном панельном доме на улице Молодежной на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 18.59. Через три минуты на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.
Подъезд дома был сильно задымлен, а после разведки выяснилось, что в жилом помещении горит деревянная кровать. Из задымленных квартир пожарные вывели на свежий воздух мужчину и юношу, кроме того, 10 человек эвакуировали. Сообщается, что медицинская помощь никому не потребовалась.
Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. С огнем справились два человека личного состава и одна единица техники.
Primpress: последние новости
Пожарные провели профилактические мероприятия по отжигу травы во Владивостоке Во Владивостоке загорелось здание в районе Дальзавода Во Владивостоке ночью загорелся частный дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1152
Украина назло России уничтожила свою промышленность180
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение