Две женщины и младенец пострадали в страшной аварии в Асино

Авария произошло на улице Мичурина в Асино . Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных служб установили, что 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Diamante, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке, не рассчитал манёвр и столкнулся с иномаркой Toyota Ipsum. От удара машину откинуло на припаркованный автомобиль Mazda Capella. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Mitsubishi Diamante, а также автоледи, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Ipsum. Пострадавших доставили в больницу. Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД , в аварии пострадала 11-месячная девочка-пассажир автомобиля Mitsubishi Diamante. Малышке была оказана разовая медицинская помощь. Известно, что на момент ДТП ребенок находился в салоне транспортного средства в детском удерживающем устройстве. Сейчас сотрудники правоохранительных служб проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.