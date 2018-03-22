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Две женщины и младенец пострадали в страшной аварии в Асино
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Две женщины и младенец пострадали в страшной аварии в Асино 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошло на улице Мичурина в Асино. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных служб установили, что 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Diamante, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке, не рассчитал манёвр и столкнулся с иномаркой Toyota Ipsum. От удара машину откинуло на припаркованный автомобиль Mazda Capella. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Mitsubishi Diamante, а также автоледи, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Ipsum. Пострадавших доставили в больницу. Кроме того, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, в аварии пострадала 11-месячная девочка-пассажир автомобиля Mitsubishi Diamante. Малышке была оказана разовая медицинская помощь. Известно, что на момент ДТП ребенок находился в салоне транспортного средства в детском удерживающем устройстве.
Сейчас сотрудники правоохранительных служб проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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