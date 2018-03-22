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Локомотив пассажирского поезда из Петербурга сошел с рельсов
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Локомотив пассажирского поезда из Петербурга сошел с рельсов 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Колесная пара локомотива пассажирского состава, ехавшего из Санкт‐Петербурга в Белгород, сошла с рельсов в Тверской области. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального главка МЧС.
ЧП произошло 22 марта в 05:50 на перегоне Елизарово — Осечинка. При этом сам локомотив не опрокинулся и никто не пострадал.
Пострадавших нет. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути
— МЧС по Тверской области.
В ведомстве отметили, что ситуацию взяли на контроль. На место происшествия выезжали пожарные, оперативная группа МЧС и бригада скорой помощи.
Неделю назад в Чишминском районе Башкирии с рельсов сошел вагон грузового поезда. В результате обошлось без пострадавших. Сам вагон не опрокинулся, а находившийся в нем уголь не рассыпался.
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