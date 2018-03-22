Локомотив пассажирского поезда из Петербурга сошел с рельсов

Колесная пара локомотива пассажирского состава, ехавшего из Санкт‐Петербурга в Белгород , сошла с рельсов в Тверской области . Об этом сообщили в пресс‐службе регионального главка МЧС.

ЧП произошло 22 марта в 05:50 на перегоне Елизарово — Осечинка. При этом сам локомотив не опрокинулся и никто не пострадал.

Пострадавших нет. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути

— МЧС по Тверской области.

В ведомстве отметили, что ситуацию взяли на контроль. На место происшествия выезжали пожарные, оперативная группа МЧС и бригада скорой помощи.