Спасение при пожаре в Ижевске, домогательства в Думе и шутки дипломатов: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! В четверг, 22 марта, в республике будет снежно и тепло. О ярких событиях минувшей ночи в традиционной новостной подборке «Сусанина».

Спасённая бабушка на Бабушкина:

В среду, 21 марта, в районе частого сектора на переулке Бабушкина в Ижевске загорелся жилой дом. Как сообщает группа ИГГС ВКонтакте, ижевчанин Виктор Борисов первым пришел на помощь.

Мужчина вынес из дома лежачую бабушку и женщину в шоковом состоянии. После спасения в доме взорвались баллоны с газом. Отметим, что по данным ГУ МЧС по УР, площадь пожара составила 70 кв.м., повреждены имущество и внутренняя отделка, уничтожена кровля дома.

Телеканал «Дождь» приостанавливает работу с Госдумой. Об этом заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова . Решение принято после того, как комиссия по этике объявила о том, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.

«Редакция телеканала Дождь…возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает её решение неприемлемым и издевательским», — подчеркнула Перепелова. Она отметила, что после заседания комиссии «стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно».

Елизавета Голикова. Ранее отозвать журналистов из Госдумы решил РБК. «Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК

Дипломаты и снег:

Посольство РФ США предположило, что российские дипломаты могут оказаться «виновными» в снегопаде в США из-за общей тенденции винить Россию во всех грехах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хватит демонизировать Россию… Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке ?» — говорится в заявлении посольства.

Сильный снегопад нарушил в среду работу транспорта на атлантическом побережье США. В Вашингтоне и его окрестностях были закрыты федеральные учреждения и школы.

Вмешательство в климат Японии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Об этом пишет L!fe.

Как рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель дипведомства Мария Захарова , перед переговорами Коно отметил, что Лавров «привёз в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — процитировала она слова главы российского МИД.