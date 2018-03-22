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В Тверской области локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов
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В Тверской области локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов 

РИА Новости 53 минуты назад
ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Колесная пара локомотива пассажирского состава сошла с рельсов в Тверской области, сообщает главное управление МЧС по региону.
Информация о происшествии поступила спасателям в 05.50 мск четверга.
"В Тверской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги, без опрокидывания", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части №9, оперативная группа ГУМЧС России по Тверской области, а также бригада скорой помощи.
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