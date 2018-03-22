В Тверской области локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

Информация о происшествии поступила спасателям в 05.50 мск четверга.

"В Тверской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги, без опрокидывания", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали отделение пожарно-спасательной части №9, оперативная группа ГУМЧС России по Тверской области, а также бригада скорой помощи.