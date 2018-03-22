На Урале сосед вынес из горящего дома женщину на инвалидной коляске

Уралец вытащил из горящего дома женщину-инвалида. Пожар произошёл днём 21 марта под Талицей.

«Первым задымление в соседнем доме увидел Евгений Конюхов , который в это время занимался хозяйственными делами на улице, — сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области . — Не медля ни минуты, он сказал жене, чтобы вызвала пожарных, а сам побежал в дом, где проживала 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы».

Когда мужчина забежал в горящий дом, то понял, что пенсионерка и её помощница даже не знают, что произошёл пожар.

— Мы взяли коляску и понесли её в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнём, — рассказал Евгений. — Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один — перебраться к моему дому через огород.

Во время спасения у Евгения сгорела куртка, сам он получил незначительные ожоги головы. Медицинская помощь мужчине, который воспитывает 5 детей, не потребовалась. Многодетный отец признал, что так бы поступил на его месте каждый. Тем более, что это не первый случай, когда он помогает людям на пожаре.

«В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России «За отвагу на пожаре»», — добавили в пресс-службе свердловского МЧС.