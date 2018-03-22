Ещё
Житель Талицы спас из огня женщину-инвалида
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Талицы спас из огня женщину-инвалида 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, пожар произошел в частном доме по улице Чулкова. Первым пожар увидел Евгений Конюхов, который занимался делами на улице. Он сказал жене вызвать пожарных, а сам кинулся в дом.
В доме находилась 80-летняя женищина-инвалид первой группы и ее помощница. Они даже не знал, что начался пожар, хотя к тому моменту веранду дома уже охватил огонь. Путь на улицу со стороны входа был отрезан, Евгений вместе с сиделкой смогли вынести пенсионерку через его огород.
Надзорной деятельности Талицкого городского округа Дмитрий Колесников рассказал, что если бы не героический поступок мужчины, без жертв бы не обошлось. Сам он получил ожоги головы и лишился куртки, но в целом не пострадал.
Отметим, что Евгений — многодетный отец, он воспитывает пятерых детей. Ранее он уже спасал людей на пожаре пять лет назад. В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России «За отвагу на пожаре».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Самаре на стройплощадке в Южном городе упал кран Огнеборцы шесть часов тушили пожар в торговом центре в Ангарске СК возбудил дело гибели сварщика при ремонте газопровода в Тюменской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва117
В РФ могут повысить подоходный налог566
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке148
Панин с огромным долгом сбежал из России110
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение