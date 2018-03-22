Житель Талицы спас из огня женщину-инвалида

По данным ведомства, пожар произошел в частном доме по улице Чулкова. Первым пожар увидел Евгений Конюхов , который занимался делами на улице. Он сказал жене вызвать пожарных, а сам кинулся в дом.

В доме находилась 80-летняя женищина-инвалид первой группы и ее помощница. Они даже не знал, что начался пожар, хотя к тому моменту веранду дома уже охватил огонь. Путь на улицу со стороны входа был отрезан, Евгений вместе с сиделкой смогли вынести пенсионерку через его огород.

Надзорной деятельности Талицкого городского округа Дмитрий Колесников рассказал, что если бы не героический поступок мужчины, без жертв бы не обошлось. Сам он получил ожоги головы и лишился куртки, но в целом не пострадал.