Как проехать? Тестируем пермские дворы на доступность для пожарной машины

Пермские пожарные призывают водителей аккуратнее парковаться во дворах. Последние годы в городе остро встала проблема загруженных придомовых территорий. Это не только не удобно, но и может быть смертельно опасно. Мы сходили в пожарную часть и измерили самые большие машины. Они нужны при серьезных пожарах, но оказывается, что влезть могут далеко не в каждый двор.

Только корпус такой машины в ширину 2,5 метра, а есть еще и специальные опоры для устойчивости

«Оттаскиваем машины вручную»

У автоподъемника коленчатого пожарного (АКП-50), оборудованного специальной люлькой, на базе КамАЗа высота подъема на 50 метров вверх. Такая машина незаменима, если надо эвакуировать людей из высотки, которых в Перми становится все больше и больше. Один нюанс — для работы АКП-50 нужно 5,5 свободных метров рядом с домом. А в нынешних условиях в проезд с трудом протискивается «Газель».

Эти опоры выезжают еще почти на метр

Сама машина в ширину всего 2,5 метра. Но чтобы разложить лестницу, необходимо установить специальные опоры (аутригеры), а они больше метра. В длину машина 12 метров.

Сергей Репула в пожарной охране уже четыре года. Сейчас он водитель этого автомобиля. Он искренне призывает жильцов домов подумать, прежде чем оставлять машину на ночь во дворе. Может, именно из-за вашего авто в самый нужный момент не найдется места для спасательного автомобиля.

Благодаря опорам машина стоит ровно, хотя не касается колесами земли

— На этой машине очень сложно подъехать на вызовы из-за нечищеных дорог и неправильно припаркованных машин, — сетует Сергей. — И даже, если получится заехать, мы все равно не сможем ее как следует разложить. К счастью, необходимость в подъемнике возникает сравнительно не часто. Бывают ситуации, что автомобили приходится просто на руках оттаскивать. Да, в прямом смысле. Если мы не можем подъехать, то люди подходят и руками отодвигают машины, которые мешают.

На понимание: в доме на 200 квартир в среднем около 70 машин. Когда во дворе невозможно разложить специальную лестницу, приходится на сколько это возможно использовать ручные лестницы, которые в длину всего несколько метров. То есть буквально перекидывать лестницу из окна нижнего этажа на верхний, чтобы эвакуировать людей.

— Это самый большой автомобиль. Еще на базе КамАЗа есть цистерны. Им тоже бывает сложно, они ненамного меньше, — рассказывает Репула. — Приходится продумывать, как подъехать к объекту. Например, при въезде во двор я заранее даю команду, чтобы подъемник остановился чуть вдали и заезжал только при необходимости. Иначе он загородит все. И не сможем ни проехать дальше, ни выехать.

Кроме призывов к сознательности водителей, пожарные могут использовать и закон. Хотя он далеко не идеален.

Пожарные должны добраться да самого верха при необходимости

Если есть столбики, машины не бросают. Но и пожарные не проедут

С начальником отделения надзора и профилактики МЧС Мотовилихинского района Константином Усольцевым мы прогулялись по нескольким дворам его территории, чтобы посмотреть, где есть проблемы с пожарной безопасностью.

У новостроек на улице Ушинского ситуация непростая, но и не самая страшная. Это потенциально опасный район, где одна за другой появляются высотки. Например, к дому № 43 такая машина, как АКП-50 с лестницей, проедет буквально впритык, но полностью установить можно будет только сбоку. Перед подъездом надо придется экстренно убирать машины, несмотря на то, что сама площадка довольно просторная.

Если убрать столбики, то места хватит, а так — нет. Придется убирать машину

По правилам, у девятиэтажки проезд должен быть 3,5 метра. Если здание от 28 до 46 метров, то проезд — 4,2 метра, ну а у высоток ширина пожарного проезда не меньше 6 метров. Все это делается для того, чтобы хватило места подъехать и установить машины с соответствующими лестницами. Включается и ширина проезжей части, и тротуара. Сложности возникают в том случае, если тротуар огораживают столбиками. С одной стороны, это делается как раз для того, чтобы там не парковались машины, с другой — пожарный автомобиль в таком случае тоже не проедет. Чтоб такого не произошло, советуют делать невысокие столбики или бетонные плиты.

— Размещение транспорта не регламентируется ни УК, ни ТСЖ. И даже специальная разметка во дворах ситуацию не спасает, — считает начальник отделения надзорной деятельности МЧС Мотовилихинского района Константин Усольцев. — Но пожарные проезды во дворах должны быть обеспечены. Хотя жители сами решают, как ставить автомобили, а о безопасности не думают. Днем мы еще можем нормально подъехать, а вечером и ночью, по выходным не только лестница, но даже автоцистерна не влезет.

За нарушение пожарных норм отвечает УК или ТСЖ. Первый раз выдается предписание, потом составляется административный протокол и выписывается штраф. Его сумма может достигать 200 тысяч рублей.