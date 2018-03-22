В Правительстве Бурятии состоялось экстренное заседание республиканского штаба в связи с паводковой ситуацией в регионе

Городским и республиканским службам, а также главам Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов на экстренном заседании республиканского штаба поставлена задача мобилизации всех ресурсов для ликвидации последствий поводков.

В работе республиканского штаба приняли участие представители городских служб: Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ , Комбината по благоустройству, Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ, а также Главного Управления МЧС России по РБ, Минтранса РБ, Республиканского агентства ГО и ЧС.

«Необходимо обеспечить доступность в первую очередь в СНТ, ДНТ города Улан-Удэ, оказать адресную помощь маломобильным гражданам и пенсионерам по уборке снежного покрова и луж. Главам Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов также поставлена задача мобилизации людских и материальных ресурсов, чтобы максимально работа была организована», — сказал Петр Мордовской

Для ликвидации последствий поводков с утра 22 марта будут привлечены техника Водоканала, МЧС и военных.

«Проговорили с командованием 36 армии, они сейчас определяют ресурсы, чем нам смогут помочь. С завтрашнего утра их техника выйдет на ликвидацию подтоплений. Также техника МЧС России по РБ начинает работу вместе с территориальной подсистемой РСЧС. На сегодня 21 вакуумка работает в Улан-Удэ, еще девять машин частных предпринимателей будут дополнительно привлечены с утра. Вся ситуация находится под контролем. Информация, о том, куда обращаться в случае с подтоплением домов, будет объявлена дополнительно через СМИ. Понятно, что каждый дом нам трудно отследить. Пенсионерам и инвалидам будем помогать в первую очередь», — сообщил Петр Мордовской.