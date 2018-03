Во Владивостоке загорелось здание в районе Дальзавода

Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев. В результате проведения ремонтных работ кровли в неэксплуатируемом здании произошло возгорание крыши.

В настоящее время ведется тушение пожара. По предварительной оценке, площадь возгорания не превышает 100 кв. м. Пострадавших нет. Информация уточняется.

