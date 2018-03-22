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Во Владивостоке загорелось здание в районе Дальзавода
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Во Владивостоке загорелось здание в районе Дальзавода 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Утром в четверг, 22 марта, в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на улице Дальзаводская, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые расчеты огнеборцев. В результате проведения ремонтных работ кровли в неэксплуатируемом здании произошло возгорание крыши.
В настоящее время ведется тушение пожара. По предварительной оценке, площадь возгорания не превышает 100 кв. м. Пострадавших нет. Информация уточняется.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 21, 2018 at 5:10pm PDT
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 Ещё 1 источник 
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