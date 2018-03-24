Ещё
В 12 регионах РФ пожары угрожают населенным пунктам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 12 регионах России пожары могут перекинуться на населенные пункты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Населенным пунктам и объектам экономики в 12 регионах шести федеральных округов России в 2018 году может угрожать переход огня от природных пожаров и палов сухой травы, предупреждает Центр "Антистихия".
В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
"Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с переходом огня от палов сухой растительности и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в 2018 году сохраняется на территории Сибирского (Забайкальский, Красноярский края, республики Бурятия, Хакасия, Иркутская область), Дальневосточного (Амурская область), Уральского (Свердловская, Челябинская области), Приволжского (Оренбургская область), Центрального (Рязанская, Тверская области) и Южного ФО (Волгоградская область), — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты уточняют, что точные параметры пожарной обстановки в 2018 году будут рассчитаны после таяния снега.
РИА Новости: последние новости
Всего за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек В Мурманске жильцам подъезда, где взорвался газ, разрешили забрать вещи Национальная библиотека в Петербурге вернула РПЦ историческое здание
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля140
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам16
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ723
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США425
На Youtube обнаружен новый опасный вирус9
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение